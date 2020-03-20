Душанбе, , 22:18 — REGNUM Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане направило в исполнительный аппарат президента страны официальное письмо с рекомендациями по проведению массовых предприятий, сообщают местные СМИ.

Авторы письма призывают власти страны с особым вниманием отнестись к проведению массовых мероприятий, так как они могут способствовать распространению коронавируса и других инфекционных заболеваний.

«Решение об организации массового мероприятия или о введении ограничений, переносе или отмене мероприятия, должно быть основано на тщательной оценке рисков», — говорится в письме.

Отмечается, что специалисты ВОЗ готовы оказать техническую помощь и дать необходимые консультации власти страны для адекватной оценки рисков «для общественного здравоохранения, в случае если речь идет о чрезвычайно популярном или особо многолюдном мероприятии».

Что касается коронавирусной инфекции, то специалисты ведомства порекомендовали правительству Таджикистана своевременно вводить карантинные меры: закрытие школ и вузов, перевод предприятий на режим дистанционной работы, отмена различных массовых мероприятий с участие большого количества людей.

Напомним, что в стране на протяжении последних недель идёт подготовка к празднованию Навруза. В мероприятии планируется задействовать от 7 до 12 тысяч студентов и старшеклассников.

Празднование пройдёт на республиканском уровне. В нём должны будут принять участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы всех дипмиссий, аккредитованных в стране. Мероприятие пройдёт в Ходженте.