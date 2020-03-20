Тегеран, 20 марта 2020, 21:56 — REGNUM Политика «максимального давления» на Иран дошла до уровня бесчеловечности, написал 20 марта иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.
Он заявил, что, как считают в Тегеране, Вашингтон «гордится убийством иранских граждан на Ноуруз».
Иранский министр заявил, что Иран не будет побеждён ни санкциями, ни вирусом, а Штаты «покрывают себя позором» своей политикой.
Напомним, американское руководство продолжает так называемую политику максимального давления на Иран, хотя эта страна сильно пострадала из-за эпидемии нового коронавируса.
Санкции лишают иранцев доступа к необходимым лекарствам, многие из которых — импортные. Россия со своей стороны призывала Вашингтон отказаться от антигуманной политики санкций, мотивированной исключительно выгодой, а не «заботой о мире».
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