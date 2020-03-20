Тегеран, , 21:56 — REGNUM Политика «максимального давления» на Иран дошла до уровня бесчеловечности, написал 20 марта иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Он заявил, что, как считают в Тегеране, Вашингтон «гордится убийством иранских граждан на Ноуруз».

Зариф «Белый дом вывел свою кампанию по оказанию максимального давления на новый уровень бесчеловечности».

Иранский министр заявил, что Иран не будет побеждён ни санкциями, ни вирусом, а Штаты «покрывают себя позором» своей политикой.

Напомним, американское руководство продолжает так называемую политику максимального давления на Иран, хотя эта страна сильно пострадала из-за эпидемии нового коронавируса.

Санкции лишают иранцев доступа к необходимым лекарствам, многие из которых — импортные. Россия со своей стороны призывала Вашингтон отказаться от антигуманной политики санкций, мотивированной исключительно выгодой, а не «заботой о мире».

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