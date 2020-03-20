Минск, , 21:17 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел 20 марта в формате видеоконференции переговоры с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем и уполномоченным правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе беседы с Петром Наимским Владимир Макей обсудил вопросы диверсификации поставок нефти в Белоруссию и возможное сотрудничество сторон в данной сфере», — сказано в официальном сообщении.

Министры обсудили также принятые странами ограничения «в связи с распространением коронавируса COVID-19, затронув в этой связи проблематику торгового транзита и экономики». Были рассмотрены проблемы возвращения из Польши белорусских и российских граждан, а также польских граждан из Белоруссии.

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«Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения белорусско-польского взаимодействия. Отмечена положительная динамика двусторонних контактов по всем направлениям, констатирован рост торгового оборота между двумя странами. Также была рассмотрена тематика белорусско-европейских отношений и ситуация в регионе», — проинформировала пресс-служба белорусского МИД.

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По итогам переговоров Макей сообщил прессе, что с польскими партнёрами обсуждались «конкретные проекты» в нефтяной сфере. Однако он не мог ответить на вопросы о сроках, объёмах и ценах закупок Белоруссией нефти с участием польской стороны, переадресовав вопросы неким «экспертам».

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Напомним, Польша как член Евросоюза применяет санкции к официальному Минску, а также поддерживает русофобскую прозападную оппозицию в Белоруссии и на своей территории. Несмотря на это, Белоруссия участвует в программе ЕС «Восточное партнёрство», активно взаимодействует с НАТО и прорабатывает вариант импорта нефти из США через порт Гданьска.

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