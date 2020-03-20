Кишинёв, , 21:17 — REGNUM Пост вице-премьера по «реинтеграции» Молдавии, который получила в правительстве Демпартия, выдвинувшая на этот пост Кристину Лесник, станет важным рычагом влияния для партии, которую до недавнего времени возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Антон Швец.

Он отметил, что «партия демократов, «очищенная» от Андриана Канду и нескольких его ближайших сподвижников, вернула себе полный контроль над четырьмя ключевыми министерствами — иностранных дел и европейской интеграции, обороны, экономики, образования». Также ДПМ намерена претендовать на должность премьер-министра или спикера парламента к концу года, после того, как пройдут президентские выборы в Молдавии.

Что касается занявшей пост вице-премьера по «реинтеграции» Кристины Лесник, эксперт отмечает, что «она уже пребывала в этой должности в 2018—2019 годах, но вынужденно оставила её после создания коалиции социалистов и проевропейской оппозиции».

«Проявляемый демократами интерес к должности представителя по политическим вопросам легко объяснить. Этот пост предполагает постоянную обязательную коммуникацию с широким спектром международных представителей. Известно, что Европейский союз и США являются наблюдателями в переговорном формате «5+2», а ОБСЕ — посредником», — отмечает Швец.

«Таким образом, у Демпартии появляется легальный устойчивый канал связи, который в перспективе позволит заручиться утраченным доверием международного сообщества. Кристина Лесник вполне способна убедить Брюссель и Вашингтон в незаменимости Демократической партии в Молдове, поставленной под сомнение революцией посольств в июне 2019 года. И трек приднестровского урегулирования подходит для этого как нельзя лучше», — добавил он.

За период отсутствия Лесник ситуация в урегулировании, по словам эксперта, перевернулась с ног на голову. «Первый «срок» Кристины Лесник на посту вице-премьера по реинтеграции пришелся на пик переговоров в рамках концепции «ориентации на конкретный результат» и был отмечен историческим соглашением о нейтральных номерах. Сегодня наработанный потенциал полностью растрачен, и переговоры необходимо перезапускать в ситуации практически нулевого взаимного доверия и кризиса с повсеместным распространением коронавируса», — отметил он.

Первые шаги старого-нового политпредставителя, как отметил Швец, «свидетельствуют о её расположенности к диалогу с Тирасполем и деловом подходе к решению поставленных задач». «Исходя из свежих пресс-релизов Бюро по реинтеграции, Кристина Лесник с момента возвращения установила постоянный контакт со своим коллегой из Тирасполя для решения вопросов передвижения граждан в условиях карантинных мер на обоих берегах Днестра. Приднестровье пошло навстречу и в качестве исключения обеспечило доступ в регион для сотрудников молдавской полиции, таможни, социальных институций, включая школы и интернаты. Представить себе такую сговорчивость Тирасполя ещё несколько недель назад, когда общение между главными переговорщиками фактически отсутствовало, было бы трудно. Очевидно, что на сегодняшний день Кристина Лесник пользуется тем реноме, которое сложилось в период её прошлого пребывания в должности вице-премьера», — добавил эксперт.

Лесник, по его словам, придется разбираться и с обострившейся банковской проблемой. «С уходом Кристины Лесник текущие счета приднестровских экономических агентов, которые Кишинёву удалось открыть в своих банках, что позволило наблюдать за финансовыми потоками региона, были заблокированы. Такой подход ожесточил экономическую элиту Приднестровья и не способствовал укреплению связей двух берегов Днестра. Если вопрос не будет решаться в ближайшие месяцы, это укоренит экономические различия и противоречия внутри Молдовы, и Тирасполь вынужденно будет выстраивать независимую банковскую политику», — отметил Швец.

«Кристина Лесник берёт на себя бразды правления в урегулировании в весьма кризисных обстоятельствах, как в самом переговорном процессе, так и в контексте неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Очевидно, что вопрос преодоления пандемии в Молдавии с сохранением необходимых контактов между двумя берегами является её первоочередной задачей. Вместе с тем после купирования проблемы заболеваемости возобновятся с новой силой темы исполнения достигнутых договорённостей, что станет важнейшим тестом на жизнеспособность процесса урегулирования и готовность нынешней команды в Кишинёве внести в него свой вклад», — подвел итог Антон Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в представленном в начале недели новом составе правительства Молдавии половина портфелей досталась представителям Демпартии — партии, которая правила страной при власти Владимира Плахотнюка. Среди доставшихся демократам портфелей — ключевые посты: вице-премьер по «реинтеграции», глава МИД, министр обороны, министр просвещения и министр экономики. Остальные посты остались за Партией социалистов президента Игоря Додона.

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