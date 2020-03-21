Тегеран, , 07:28 — REGNUM Посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане заявило, что власти США своим «запугивающим поведением» навязали систему, основанную на экономическом и медицинском терроризме, которая напрямую повлияет на систему здравоохранения в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

Посольство в своем пресс-релизе заявило, что безответственная односторонняя позиция США в отношении Ирана является нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

В заявлении также сообщалось, что когда вспышка опасного коронавируса (COVID-19) все чаще поражает мир и с ней сталкиваются жители более чем 150 стран, бесчеловечные акты оказывают негативное влияние на скоординированную борьбу с этим смертельным и заразным заболеванием.

«Санкции США не только противоречат гуманитарным нормам международного права и решениям Международного суда, но и лишают Иран доступа к лекарствам, медицинскому оборудованию и нарушают права на доступ к медицинскому обслуживанию и право на жизнь для народа Ирана», — заявило посольство Ирана.

Посольство также сообщило: «Односторонний выход из СВПД, ужесточение санкций США в рамках расистского плана максимального давления на Иран, принуждение торговых партнеров и соседей Ирана воздерживаться от торгово-экономического и финансового сотрудничества на правительственном и даже народном уровнях, закрытие международных банковских каналов для государственных и частных иранских — дело рук властей США».

По сообщению посольства, народ и правительство Ирана жестоким образом лишены доступа к своим финансовым ресурсам в зарубежных странах. «Это происходит в то время, когда производство и импорт оборудования, предметов медицинского назначения и медикаментов, лечение пациентов, передача технологий и исследования по путям профилактики и лечения требуют огромных финансовых ресурсов», — отмечается в пресс-релизе.