Тегеран, , 07:40 — REGNUM 20 марта президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре поздравил Верховного лидера Исламской революции Аятоллу Хаменеи с иранским Новым годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора в первые часы иранского Нового года президент поздравил Верховного лидера с Наврузом и выразил надежду, что проблемы будут решены, начнутся новые великие проекты, экономика и культура будут процветать, а в жизни людей произойдут хорошие перемены. Рухани также выразил надежду, что при поддержке нации страна преодолеет горькие и трудные дни, а также одержит победу над смертельной вспышкой коронавируса в стране.

Верховный лидер в свою очередь поздравил президента и многодетные семьи иранской нации с наступающим Новым годом, пожелав правительству еще больших успехов в служении стране и народу.

Аятолла Хаменеи в своем послании в пятницу утром поздравил иранский народ с Новым годом и высоко оценил работу иранского медицинского персонала, который мужественно борется со вспышкой коронавируса в стране.

Навруз — это национальный праздник Нового года, отмечаемый в Иране, Афганистане, курдских регионах Ирака, Турции и Сирии, а также во всей Центральной Азии. Это весенний праздник, сущность которого символизирует возрождение и связь между человеком и природой.