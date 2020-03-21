Тегеран, , 07:44 — REGNUM 20 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим японским коллегой Тошимицу Мотеги призвал власти Японии активизировать свои усилия по снятию односторонних незаконных санкций США против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф обсудил с японским министром последние региональные и международные события и высоко оценил вклад, внесенный правительством и народом Японии в борьбу со вспышкой коронавируса в Иране.

Он также сослался на отчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о деятельности иранской системы здравоохранения, подчеркнув, что санкции США являются главным барьером для поставок фармацевтического и медицинского оборудования.

Между тем, Мотеги назвал пожертвования Японии свидетельством дружественных связей и солидарности с иранской нацией. По его словам, Япония также передаст Ирану некоторые препараты для борьбы с распространением коронавируса.

Иранский и японский министры договорились поделиться научным опытом об использовании этих препаратов для развития медицинской науки.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Али-Реза Раиси заявил, что число случаев заражения COVID-19 достигло 18 407, а число погибших в стране возросло до 1284 человек. К настоящему времени выздоровели 5979 инфицированных иранцев.