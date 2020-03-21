Тегеран, , 07:49 — REGNUM 20 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти США заблокировали Исламской Республике доступ к своим финансовым ресурсам, которые находятся за рубежом. От этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В нынешней ситуации и с учетом характера этой пандемической болезни, международное сообщество должно призвать Соединенные Штаты немедленно отменить все санкции, которые они незаконно ввели в отношении Ирана, с тем чтобы страна могла лучше сдерживать распространение вируса. Сейчас самое время принять такой шаг», — отметил Тахт-Раванчи.

По сообщению постоянного представительства Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, быстрое неизбирательное распространение COVID-19 среди многих стран доказало, что мировая уязвимость перед определенными вызовами намного выше, чем предполагалось.

«Это означает, что на практике все страны мира находятся в одной лодке, и в таких ситуациях, как глобальная пандемия коронавируса, ни одна страна не может бездействовать и оставаться незатронутой. Вчера это могло показаться выдумкой, но сегодня это неоспоримый факт», — подчеркнул Раванчи.