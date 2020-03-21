Тегеран, , 10:02 — REGNUM 19 марта временный поверенный в делах Ирана в Багдаде заявил, что политика Ирана в отношении Ирака заключается в невмешательстве в его внутренние дела и уважении выбора, который делает иракская нация, основанного на консенсусе и национальном сознании, а также в рамках конституции и нормативных актов страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

Выступая перед журналистами вышеупомянутого агентства, Муса Ализаде-Табатабаи отметил, что желает успехов иракским политикам в их усилиях по строительству страны и обеспечению в ней стабильности и безопасности.

Кроме того, посол выразил надежду на дальнейшее расширение двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес Ирана и Ирака.

Напомним, что 17 марта президент Ирака Бархам Салих поручил Аднану Аз-Зарфи сформировать новое правительство страны и стать временным главой правительства.