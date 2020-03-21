Тегеран, , 07:54 — REGNUM 19 марта посол Ирана в Ливане Мохаммад Джалал Фирузниа заявил, что снятие санкций США против Ирана превратилось сегодня в глобальную потребность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

В беседе с ведущим телеканала «Аль-Маядин» Фирузниа отметил, что иранский медицинский персонал всеми силами борется с вирусной вспышкой, и сообщил, что главной проблемой, с которой столкнулся Иран, являются санкции США, блокирующие импорт медицинского оборудования и лекарств в Иран.

«Борьба со вспышкой коронавируса — это ответственность, которая лежит на всем регионе», — подчеркнул посол, объявив, что США начали медийную и психологическую войну, чтобы подорвать веру иранского народа.

Отметив, что Саудовская Аравия и Бахрейн поддерживают антииранские санкции США, Фирузниа заявил, что Бахрейну лучше обеспечить безопасность своего народа, а не делать заявления против Ирана.