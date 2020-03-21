Тегеран, , 11:54 — REGNUM 19 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре обсудил с коллегами из Нигерии, Болгарии и Кении целый ряд вопросов, включая вспышку коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Кении Райчел Омамо Зариф обсудил вспышку коронавируса и разрушительную роль жестоких санкций США в борьбе с этим заболеванием.

В другом телефонном разговоре Зариф также поделился мнением с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой о вирусной вспышке и неблагоприятных последствиях санкций США для сдерживания распространения этой крайне заразной болезни.

Иранский высокопоставленный дипломат также проинформировал министра иностранных дел Нигерии Джеффри Онияму о проблемах, вызванных распространением коронавируса в стране, и препятствиях, созданных жестокими санкциями США на пути борьбы с этим заболеванием.

Ранее многие иранские официальные лица подвергли критике санкции США, которые препятствуют поступлению и закупке медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с коронавирусом.