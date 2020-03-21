Тегеран, , 07:56 — REGNUM 19 марта министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки заявил, что объявленная в Иране информация о коронавирусе является одной из самых достоверных в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 марта.

В ходе общения с иранским народом на своей странице в Instagram Намаки поздравил всех с Новым годом (Наврузом) и выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких из-за коронавируса.

«Этот год был трудным для всех наших коллег, поскольку мы столкнулись с внезапными наводнениями по всей стране и вспышкой коронавируса в этом году», — отметил министр, заверив, что победить коронавирус не составит труда для иранского народа, так как ему присущи такие понятия как солидарность и консенсус.

Намаки призвал людей оставаться дома в течение двух недель и помочь свести к минимуму передачу инфекции и предоставить властям возможность контролировать ситуацию.

Министр также объявил о проекте по обследованию людей в рамках усилий по выявлению инфицированных, заявив, что до сих пор было проверено около пяти миллионов человек.