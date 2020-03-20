Ашхабад, , 19:50 — REGNUM Государственный департамент США закрыл американский центр в столице Туркмении и американские уголки в городах Мары, Туркменабате и Дашогузе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба посольства США.

В диппредставительстве отмечают, что внешнеполитическое ведомство США было вынуждено пойти на такую меру, чтобы предотвратить заражение работников и посетителей американских уголков и центра коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что днем ранее, 19 марта, посольство США в Туркмении прекратило прием посетителей и оформление виз из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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