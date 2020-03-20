Брюссель, , 19:12 — REGNUM Россия не использовала в своих целях ситуацию с коронавирусом против стратегических противников, сообщил 20 марта журналистам Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что Россия пытается извлечь выгоды из ситуации с пандемией COVID-19, Уолтерс дал отрицательный ответ, пояснив: он следит за тем, есть ли «злонамеренное влияние в информационном пространстве».

Уолтерс «И в данный момент я со своего поста не вижу этого».

Напомним, НАТО приняло меры в связи пандемией: свёрнут ряд учений, в том числе в ЕС и в Африке.

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