Бишкек, , 19:11 — REGNUM Власти Киргизии не будут экономить на мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на внеочередном совещании, посвященном пандемии коронавируса, передает пресс-служба правительства.

«Если мы сейчас будем думать об экономии миллиона, то, возможно, в будущем будем вынуждены тратить миллиард сомов (более миллиарда рублей — прим. ИА REGNUM). Здоровье населения для нас важнее, экономику поднимем, если мы будем здоровы», — подчеркнул он.

По итогам совещания глава правительства поручил чиновникам рассчитать экономические потери, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и разработать механизмы поддержки бизнеса в сложившейся ситуации.

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