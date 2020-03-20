Москва, , 19:05 — REGNUM Закрывать въезд в Россию для жителей Абхазии, Донецка и Луганска — негуманно. Такое мнение озвучил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в ходе обсуждения проекта федерального закона «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года».

«Что касается Донецкой и Луганской Республик, я уже выступал и говорил о том, что хотя мы принимаем меры по запрету въезда иностранцев в Россию, мы не можем запретить въезд граждан России и из Абхазии, и из Донецка, из Луганска, отовсюду. И мы должны понимать, что есть ещё и неграждане России, но люди, живущие в особых условиях конфликта. Мне кажется, на границе с этими республиками должны быть развернуты дополнительные возможности для медицинского освидетельствования, тестирования и всего остального, но закрывать абсолютно въезд, это было бы негуманно, учитывая ситуацию, в которой люди живут», — заявил депутат в ходе своего выступления.

Напомним, обсуждение проходило 19 марта. Государственная дума ратифицировала дополнительное соглашение между Россией и Абхазией.

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