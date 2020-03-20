Бишкек, , 18:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что в республике якобы появились грабители, которые под предлогом дезинфекции от коронавируса распыляют снотворное в домах киргизстанцев.

В МВД отмечают, что в последнее время правоохранительные органы стали активнее проводить работу по выявлению лиц, которые занимаются распространением провокационных слухов и фейковых новостей на фоне возможных угроз заражения коронавирусной инфекцией.

Милицейское ведомство настоятельно рекомендовало воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике, а также пообещало, что в отношении распространителей таких слухов будут применяться жесткие меры.

Отметим, что после того, как в Киргизии выявили первых зараженных коронавирусной инфекцией, в киргизском сегменте социальных сетей получил широкое распространение фейк о том, что власти Киргизии якобы будут распылять над столицей дезинфицирующие препараты с вертолетов.

Читайте также: В Киргизии зарегистрировали три новых случая COVID-19