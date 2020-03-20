Москва, , 18:30 — REGNUM Вопрос о возможных формах поддержки гражданам и соотечественникам России в ближнем зарубежье, которые попали в сложную ситуацию в связи с распространением эпидемиологической опасности обсудили спецпредставитель Госдумы по вопросам гражданства и миграции Константин Затулин и заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак в ходе встречи сегодня, 20 марта.

В пресс-службе Затулина и Института стран СНГ отметили, что стало известно о договорённости Козака с украинской стороной о вывозе 600 граждан РФ, желающих в срочном порядке вернуться в Россию из разных городов.

Дмитрий Козак подчеркнул, что удалось договориться о том, что указанные граждане России будут организованно привезены к госгранице, где будут приняты российской стороной. Потому, отметил он, причин для беспокойства по поводу отсутствия авиационного и железнодорожного сообщения нет причин.

«В связи с эпидемией возникают проблемы и с гражданами в других государствах СНГ, в частности в Молдавии, Приднестровье, республиках Донбасса. В Правительстве и Администрации Президента об этих проблемах известно, они уже или решены, или в ближайшее время будут решены таким образом, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации в зонах конфликтов, могли рассчитывать на гуманное отношение и помощь, даже если они не являются гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.