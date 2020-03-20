Приштина, , 17:37 — REGNUM Лидер партии «Демократический союз Косово» Иса Мустафа 20 марта вновь призвал премьер-министра сепаратистского формирования Альбина Курти незамедлительно отменить стопроцентные пошлины на сербские товары и отозвать решение об отставке министра внутренних дел Агима Велиу, чтобы таким образом сохранить правящую коалицию.

«Я ожидаю, что сегодня господин Курти откажется от пошлин и отзовет решение об отставке господина Велиу», — сообщил Мустафа на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Мустафы, отмена пошлин и отзыв решения о смене министра внутренних дел дали бы шанс партиям «Самоопределение» и «Демократический союз Косово» остаться «вместе в этой битве».

Ранее Курти заявил, что «пути назад нет», и что Велиу был освобожден от должности из-за несогласия с правительством по поводу необходимости введения чрезвычайного положения в Косово для защиты от распространения эпидемии коронавируса.

Напомним, что «Демократический союз Косово» планирует инициировать в парламенте голосование о недоверии правительству. Мустафу в этом поддерживают партии Рамуша Харадиная и Фатмира Лимая. Для созыва внеочередного заседания необходимо собрать 41 подпись депутатов сепаратистского парламента.

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