Москва, , 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным этих источников, российские власти просчитали все самые негативные последствия от развала соглашения ОПЕК+ и были к ним готовы. Москва заранее наращивала финансовые резервы на тот случай, если мировые цены на нефть рухнут.

При этом источники Bloomberg считают, что Москва не ждала столь жесткой реакции саудитов на развал ОПЕК+, но все равно отступать первой Россия не будет, так как позицию Саудовской Аравии считают шантажом.