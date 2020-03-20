Москва, , 17:36 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отказаться от продажи туров в страны, где туристы из России сталкиваются с проблемами, в частности в Черногорию.

«Сейчас нужно проанализировать ситуацию и выявить те страны, где русские туристы испытывали больше всего трудностей, и впредь вообще не продавать туры туда. Начать можно с Черногории». — предложил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что по всему миру в связи с пандемией коронавируса «русские туристы больше остальных испытывают разные проблемы: их не пускают на родину, их выгоняют из гостиниц, не оказывают медицинскую помощь, запирают в аэропортах».

«Ощущение, что нам просто-напросто мстят, и всё это часть общей кампании против России». — рассуждает парламентарий.

Он призвал российских дипломатов действовать жестче — «вплоть до изгнания иностранных послов из России за унижение или неоправданное притеснение русских за границей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан России, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов, связаться с российскими диппредставительствами.

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