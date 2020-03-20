Москва, , 16:55 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение трудоустройства мигрантов, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Предоставляется возможность иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории РФ.

Сейчас мигрант может обратиться один раз за его переоформлением.

Такой подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а работодателям на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, отмечает автор.