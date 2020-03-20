Москва, , 16:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад провёли телефонные переговоры по ситуации в зоне «Идлиб», сообщает 20 марта пресс-служба Кремля.

Речь шла о реализации договорённостей России и Турции, подписанных 5 марта в Москве. Кроме того, были затронуты вопросы работы сирийского конституционного комитета в рамках процесса политического урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции достигли договорённости о прекращении боевых действий на северо-западе Сирии, в которых на стороне террористов прямое участие приняли турецкие регулярные войска.

Соглашение предусматривало фиксацию положения сторон на рубежах, которые освободила сирийская армия при поддержке ВКС России. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании участка автотрассы М-4, оставшегося под контролем боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в Сирии провели первую наземную атаку после перемирия