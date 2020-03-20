Кишинёв, , 16:32 — REGNUM Передача портфеля вице-премьера по «реинтеграции» в правительстве Молдавии чиновнице от Демпартии Кристине Лесник, которая занимала этот пост при власти олигарха Владимира Плахотнюка, означает «передачу ключевого приднестровского досье в руки Плахотнюка». Как заявил 20 марта в интервью ИА REGNUM молдавский эксперт Игорь Толмач, президент Молдавии Игорь Додон и его команда, «по сути, расписались в беспомощности на приднестровском направлении».

Толмач напомнил, что приднестровская тема была одним из ключевых пропагандистских «козырей» Додона в течение нескольких лет. «Додон говорил, что стоит приднестровскому досье попасть в его надежные руки — и, благодаря своим связям в Москве, он за год-два решит приднестровский вопрос. При всех коалиционных переговорах он настаивал именно на должности вице-премьера, курирующего реинтеграцию, чтобы «показать класс», — отметил эксперт.

Вышло же всё, по его словам, совсем иначе. «Именно после того, как власть попала в руки Додона и его соратников, в отношениях Молдавии и ПМР начался настоящий ледниковый период. Сначала советник Додона Василий Шова, затем Александр Фленкя — все выдвиженцы Додона первым делом начинали с «кавалерийских наскоков», очевидно рассчитывая на прикрытие со стороны Москвы, поддержку которой обещал Додон. И все эти наскоки неизменно проваливались, доведя наконец отношения сторон до уровня нуля», — сказал Толмач.

В нуль, по его словам, в итоге обратились и амбиции Додона, а также мифы о его могучих связях в Москве. «Помощь Москвы в попытках быстро втянуть Приднестровье в Молдавию не пришла. Да и не могла прийти со стороны тех, кто помнит, что до Додона другой «друг Москвы» Владимир Воронин пытался действовать теми же методами и чем это в итоге закончилось — предательством в отношении России и отправкой самого Воронина на политическую свалку», — подчеркнул Толмач.

В итоге, по его словам, «Додон обнулился: предпочел просто передать Приднестровье в сферу ответственности чиновницы Владимира Плахотнюка». «Кристина Лесник, по сути, не дипломат, она исполнитель, проводник. Но исполнитель и проводник не указаний Игоря Додона, а олигарха Владимира Плахотнюка. Именно она в 2018—2019 годы занималась исполнением договоренностей Плахотнюка с властями Приднестровья. Надо признать, что это был не худший период в отношениях Молдавии и Приднестровья. А раз так, то следует признать и то, что Додон оказался более бессильным и импотентным в приднестровских делах, чем антироссийский олигарх Плахотнюк. А сколько было «пророссийского» пафоса и надувания щек!» — подвел итог Игорь Толмач.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в представленном в начале недели новом составе правительства Молдавии половина портфелей досталась представителям Демпартии — партия, которая правила страной при власти Владимира Плахотнюка. Среди доставшихся демократам портфелей — ключевые посты: вице-премьер по «реинтеграции», глава МИД, министр обороны, министр просвещения и министр экономики.

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