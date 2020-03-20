Париж, , 16:17 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство должно организовать возвращение около 130 000 граждан, оказавшихся за границей в результате пандемии Covid-19, сообщает Le Figaro.

«Самый сложный вопрос — это те, кто выезжает за границу, путешествует, как правило, на праздники, и сейчас их насчитывается порядка 130 000 человек по всему миру», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы МИД Франции, чтобы облегчить возвращение французских граждан, будет создана совместная с Air France система, а также введен механизм по сдерживанию цен на билеты, которые препятствуют возвращению некоторых путешественников в страну. Однако французы будут обязаны заплатить за обратный билет.

Глава МИД Франции также отметил что общее число французов, живущих за границей, составляет более трех миллионов человек по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство находится только в «начале кризиса» эпидемии коронавируса.

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