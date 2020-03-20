Киев, , 16:11 — REGNUM На территории Черновицкой области Украины находится примерно 1,5 тыс. человек, которые вернулись в регион из-за границы, из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом на брифинге 20 марта заявил губернатор области Сергей Осачук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осадчук призвал городскую власть присоединиться к учету таких лиц, поскольку, отметил он, соответствующие сведения непосредственно из Черновцов пока отсутствуют.

«Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома», — заявил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что Черновицкая область является самым пострадавшим от коронавируса регионом Украины. Из 26 официально подтвержденных случаев в целом по стране в этом регионе зафиксированы 15.