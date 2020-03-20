Сеул, , 15:56 — REGNUM 20 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

Согласно опубликованным данным, в рамках 20 минутного разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа.

Известно, что данный диалог состоялся по инициативе премьер-министра Швеции.

Стефан Лёвен высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с вирусом, отметив, что ситуация в стране стабилизируется.

В свою очередь, глава Южной Кореи выразил обеспокоенность быстрым распространением вируса, а также готовность поделиться опытом и клиническими данными, которые могут помочь в профилактике и лечении коронавируса нового типа.

«Коронавирус — это глобальная проблема, поэтому международное сотрудничество и солидарность важны как никогда», — отметил Мун Чжэ Ин.

Также стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества, выразили надежду на то, что двустороннее сотрудничество поможет справиться с распространением коронавируса и восстановить уровень роста мировой экономики, а также затронули ситуацию на Корейском полуострове и межкорейские отношения.