Москва, , 15:52 — REGNUM С депутатом Анной Герман можно только согласиться, но с той поправкой, что «вирус ненависти» способен погубить не только Украину, но и любую другую страну, как и любого отдельного человека, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 марта, комментируя слова экс-депутата Верховной рады о крахе Украины.

«На ненависти была построена гитлеровская Германия, и она пала. На ненависти была построена милитаристская Япония, и она потерпела поражение. На ненависти построено международное террористическое сообщество, и именно поэтому ему никогда не достигнуть своих целей.

Плохо, что Украина по уровню ненависти, спроецированной как вовнутрь страны, так и вовне, приближается к названным примерам, и история с отношением украинцев к своим согражданам в контексте коронавирусной эпидемии это высветила как нельзя более наглядно. Хорошо, что это в первую очередь отмечают сами разумные украинцы; это вселяет надежду.

В первую очередь, на Украине должна быть изжита политическая ненависть, то есть русофобия. Свидетельством того, что это происходит, призвано стать начало прямых переговоров между Киевом и самоопределившимися народными республиками в Донбассе.

Пойдут такие переговоры, уровень ненависти в целом начнёт снижаться, надежда на сохранение Украины останется. Не будет их — предсказание Анны Герман, вполне возможно, сбудется», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти», который охватил Украину, может погубить страну.

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