Киев, , 15:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Гео Лероса с должности своего внештатного советника. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — сказано в указе.

Лерос был назначен внештатным советником Зеленского 24 июня 2019 года.

По информации украинского блогера Анатолия Шария, Лерос был связан с бывший главой офиса президента Украины Андреем Богданом. По данным блогера, он оказался замешанным в коррупционном скандале и примкнул к группе депутатов «Слуги народа», которые выступили против «капитуляции» Украины на переговорах относительно Донбасса.

«Он даёт комментарий враждебному к Зеленскому изданию, в котором обрушивается на мирные инициативы по Донбассу. Говорит там, что «о признании ЛДНР не может быть и речи», хотя признавать «ЛДНР» никто и не собирался», — написал Шарий.

Журналист также напомнил, что Лерос некогда был советником бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця, связанного с экс-президентом Петром Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на место уволенного экс-генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Это назначение вызвало бурную реакцию западных стран.

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