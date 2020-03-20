Париж, , 15:48 — REGNUM Франция находится только в «начале кризиса» эпидемии коронавируса, но государство держится. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы приняли исключительные меры для поглощения этой первой волны», — заявил глава государства, поблагодарив своих министров.

«Франция активировала свои системы оповещения еще до того, как ВОЗ подал сигнал тревоги», — отметил Эммануэль Макрон, приветствовав мобилизацию государства на всех уровнях и попросив своих министров быть «максимально отзывчивыми».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу того, что слишком много французов продолжают пренебрегать инструкциями по самоизоляции.

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