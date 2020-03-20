Москва, , 15:41 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал главные задачи в условиях распространения коронавируса нового типа. Это недопущение массовой эпидемии в стране и создание вакцин, заявил он 20 марта на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Мишустин отметил, что российские специалисты уже приступили к испытаниям шести вакцин от вирусного заболевания, в ближайшее время они должны быть подтверждены.

Глава правительства также рекомендовал банкам реструктурировать кредиты тем гражданам, у которых подтвердился вирус. Он заявил, что помощь требуется учреждениям культуры и спорта, которые не по своей вине терпят убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об антикризисном плане правительства, составленном в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

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