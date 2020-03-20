Киев, , 15:23 — REGNUM Власти Киева могут полностью прекратить движение общественного транспорта, если количество заболевших COVID-19 будет расти, заявил мэр Киева Виталий Кличко 20 марта в эфире телеканала 112.ua.

«Мы не исключаем, что можем ограничить вообще перемещение транспорта по нашему городу. Будут работать только «развозки» для тех людей, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это коммунальные предприятия, врачи, пожарные, работники департамента чрезвычайных ситуаций», — рассказал он.

Кличко также допустил введение чрезвычайного положения, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться.

Напомним, правительство Украины распорядилось на время карантина ограничить число пассажиров общественного транспорта 10−20 людьми в зависимости от размеров транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что граждане Украины будут осознанно подходить к карантину и не будут лишний раз использовать транспорт. Пока что количество пассажиров в транспорте контролируют 15 тыс. полицейских.

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