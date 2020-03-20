Киев, 20 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Киева могут полностью прекратить движение общественного транспорта, если количество заболевших COVID-19 будет расти, заявил мэр Киева Виталий Кличко 20 марта в эфире телеканала 112.ua.
Кличко также допустил введение чрезвычайного положения, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться.
Напомним, правительство Украины распорядилось на время карантина ограничить число пассажиров общественного транспорта 10−20 людьми в зависимости от размеров транспортного средства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что граждане Украины будут осознанно подходить к карантину и не будут лишний раз использовать транспорт. Пока что количество пассажиров в транспорте контролируют 15 тыс. полицейских.
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