Идлиб, Сирия, , 15:14 — REGNUM Боевики 19 марта предприняли попытку прорыва обороны Сирийской арабской армии в районе города Хазарин в провинции Идлиб. Однако планы джихадистов были вскрыты заранее, поэтому атака была успешно отражена. Все участвующие в вылазке боевики уничтожены. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Местные наблюдатели отмечают, что это первая атака джихадистов наземными силами после объявления перемирия в сирийском Идлибе с ноля часов одной минуты 6 марта 2020 года. До этого инцидента боевики позволяли себе только обстрелы позиций сирийских военных. Сирийская арабская армия вела только ответный огонь по исламистам.

Перемирие было установлено по итогам встречи в Москве президентов России и Турции 5 марта. Был подписан Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года.

Следует заметить, что данная атака боевиков повторяет сценарий по разрушению Сочинского соглашения от 17 сентября 2018 года. Сразу после его заключения джихадисты воздерживались от атак наземными силами и только вели обстрелы. Затем в связи с бездействием турецкой стороны перешли и к действиям на земле, направленным на захват новых территорий.

Если Турция и в этот раз не выполнит свои обязательства перед Россией, то в начале апреля Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ может начать новый этап наступления в Большом Идлибе.