Стокгольм, , 16:31 — REGNUM После того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о мировой пандемии коронавируса COVID-19, многие граждане Швеции все еще находятся за границей. У них по-прежнему сохраняется легальная возможность вернуться домой, несмотря на установленные властями страны ограничениями, но большинство рейсов отменено. В свою очередь, представители МИД Швеции сообщили, что не будут содействовать им в их попытках вернуться домой. Об этом 20 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В то же время, по информации, имеющейся у журналистов издания, в МИДе Швеции вообще не знают, сколько шведов, которые не планируют возвращаться, находятся сейчас за границей. В настоящий момент около 20 000 граждан Швеции путешествуют по всему миру, пользуясь услугами различных туристических компаний. Таким образом, практически невозможно отследить всех.

Такие крупные туристические компании, как Ving, TUI и Apollo, уже отправляют домой всех шведов, которые приобрели у них путевки. Представители этих туроператоров ранее выступили перед журналистами с соответствующими заявлениями.

Однако многие шведы, которые работают или учатся в других странах, также хотели бы вернуться домой. Для них сложно найти авиабилеты, так как многие страны закрывают свои границы и большинство рейсов отменены.

МИД Швеции порекомендовал всем граждан, находящимся в данный момент на территории страны, не покидать ее. Поразительно, но в то же самое время в ведомстве подчеркнули, что это не является призывом для граждан, находящихся за границей, приехать в родную Швецию.

Представители внешнеполитического ведомства заявили, что МИД не будет организовывать перелеты для своих соотечественников домой. Вместо этого дипломаты предложить связаться с посольством Швеции в стране пребывания, записаться в составленный список граждан и ждать пока сотрудники посольства сообщат, когда появится подходящий рейс в Швецию.