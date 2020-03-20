Идлиб, Сирия, , 15:02 — REGNUM Анкара выводит своих военных из двух населённых пунктов в сирийской провинции Идлиб. Речь идёт о городах Сармин и Бинниш. Эти населённые пункты расположены в разных частях провинции.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на источники в сирийской оппозиции. Точная причина вывода войск неизвестна.

Однако наблюдатели отмечают, что вывод турецких сил начался через несколько часов после того, как турецкий военный конвой попал в засаду на шоссе М4 (Алеппо — Латакия). В ходе этого специального мероприятия двое военнослужащих Турции были убиты. Сообщалось о подрыве двух самодельных фугасов на пути следования колонны.

Ни одна из группировок боевиков не взяла на себя ответственность за это нападение.

Анкара оказалась в двусмысленной ситуации. С одной стороны — надо выполнять Московское соглашение от 5 марта 2020 года и выдавливать джихадистов с автомагистрали М4 и местности вокруг неё. С другой стороны — освобождение от боевиков этой местности на руку официальному Дамаску, чего Турции делать не хотелось бы.