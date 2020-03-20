Улан-Батор, , 15:02 — REGNUM Вице-премьер и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Улзийсайханы Энхтувшин принял посла Франции в Монголии Филиппа Мэрлина.

В ходе встречи обсудили состояние здоровья гражданина Франции, у которого 10 марта обнаружили коронавирус.

Посол Филиппи Мэрлин передал вице-премьеру официальное письмо горнорудной компании «Орана Майнинг» Франции.

В письме компания поблагодарила власти Монголии за предоставление качественных медицинских услуг и сообщила о пожертвовании миллиард тугриков (около 30,5 млн рублей) Государственной чрезвычайной комиссии.

Напомним, 10 марта в Монголии был зафиксирован первый случай инфекции коронавируса. Инфицированным является гражданин Франции, который прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Он работает в Монголии, в компании группы «Орано майнинг». По данным Министерства здравоохранения, состояние здоровья пациента оценивается как стабильное.