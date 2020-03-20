Москва, , 15:00 — REGNUM Интересна не сама статья польской газеты Gazeta Wyborcza о жалости к жителям Калининградской области, а комментарии к ней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя сообщение СМИ о присоединении российского региона к Польше.

«Автор статьи в польской газете пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в польских супермаркетах, но теперь оказались лишены этой возможности. Вместе с тем журналист отмечает, что и в российских магазинах создали запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется абсолютно изолирован.

То есть автор сам признает, что никакой проблемы нет. Здесь можно было бы и закончить. Но интересна не сама статья, а комментарии к ней. Некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе. «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — считает один из читателей.

При этом мнение жителей области, похоже, никого не интересует. Но читатели видят в Калининграде польский Крым. И снова никто не замечает, что ситуация принципиально иная. В Крыму жили и живут русские, возвращение Крыма было возвращением русских в Россию. Поляки в Калининграде не жили и не живут сейчас.

Присоединение Калининградской области Польшей было бы банальной аннексией чужой территории и нарушением Хельсинского акта, в защиту которого выступают польские делегации на международной арене. А тут лиха беда начало.

Желания есть не только у поляков, немцы тоже могут захотеть вернуть те северо-западные земли Польши, которые входили в состав Германии по Версальскому договору. Так что полякам для собственной безопасности лучше не поднимать территориальные вопросы.

Но вопросы поднимаются и будут подниматься, и это неслучайно. Причины тому две, и обе важные — внутренняя и внешняя:

1. Внутренняя причина. Главная потребность человека — это гордиться собой. Гордость за величие собственной страны — часть гордости за себя. К сожалению, претензии на чужие территории очень часто воспринимаются как признак величия.

С помощью подобных претензий политическая элита разжигает в обществе великодержавные иллюзии, а с помощью таких иллюзий легко манипулировать людьми: забудьте о таких мелочах, как низкие зарплаты и бытовые тяготы, — помните о великой Польше от моря до моря. И эта технология блестяще работает.

2. Внешняя причина. Российский Калининград — это заноза, скажем дипломатично, в теле НАТО. И НАТО очень хотелось, чтобы его не было. А Польша, как верный солдат, озвучивает хотелки своих хозяев. Хотя, конечно, у польских радикалов присутствует, что пусть не сегодня, но когда-нибудь, при поддержке Запада удастся получить Калининград себе.

Но надежды эти тщетны, Россия своих территорий не отдаёт, что и закрепят в поправках к Конституции РФ. Но, даже если бы в период хаоса 90-х Калининград был бы отторгнут от России, достался бы он не Польше, а Германии: сильные не делятся со слабыми добычей.

В целом же хочется сказать, что наркотик великодержавного шовинизма сладок — похмелье горько. Если Польша станет ставить вопрос об изменении границ в Европе, то пойдет такая цепная реакция взаимных претензий, что от нее не поздоровится всей Европе, и в первую очередь самой Польше. Именно поэтому, чтобы избежать катастрофических последствий, был принят Хельсинский акт. Не стоит об этом забывать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, польская газета Gazeta Wyborcza написала, что в Польше посочувствовали жителям Калининградской области и захотели «помочь», присоединив российский регион к Польше.

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