Бишкек, , 14:58 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Киргизии приняли решение передвинуть на месяц сроки проведения переписи населения и жилищного фонда республики. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Ранее предполагалось, что перепись будет проходить в два этапа: в период с 23 марта по 1 апреля, а в отдаленных труднодоступных районах — с 20 по 29 апреля 2020 года. Теперь же ее хотят провести в один этап по всей республике — в период с 20 апреля по 29 апреля текущего года.

В нацстаткоме отмечают, что решение о переносе даты проведения переписи населения и жилищного фонда принято с учетом мнений жителей страны, обеспокоенных ситуацией с распространением коронавируса.

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