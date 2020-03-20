Москва, , 14:58 — REGNUM Информационные вбросы о новых санкциях США против России подверг критике пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 20 марта.

Он заявил, что не хочет комментировать публикацию о рассматриваемых в США санкциях, направленных на стабилизацию рынка нефти. По его словам, «это, скорее, относится к категории весеннего обострения», которое коронавирус вызвал у страдающих русофобией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о рассмотрении властями США возможных санкций против России, а также дипломатического давления на Саудовскую Аравию для стабилизации цен на рынке нефти.

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