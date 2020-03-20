Ноокат, , 14:52 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ноокатском районе Ошской области Киргизии, в котором выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают киргизстанские СМИ со ссылкой на руководство региона.

В каких именно населенных пунктах, а также как надолго вводится режим ЧС, пока неизвестно.

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В соответствии с приказом о введении режима чрезвычайной ситуации в Ноокатском районе будет усилена охрана общественного порядка, стратегических объектов и особо важных гособъектов, временно запрещена работа объектов с массовым скоплением людей, а также будет ограничен въезд в эту местность и выезд с ее территории.

Также стало известно, что на въезде в Ноокатский район уже появились четыре блокпоста, и в ближайшее время могут быть установлены еще несколько блокпостов.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое из них выявлены 19 марта в Сузакском районе Джалал-Абадской области, и еще трое — 20 марта в Ноокатском районе Ошской области.

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