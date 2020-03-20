Кейптаун, , 14:47 — REGNUM Власти ЮАР в течение месяца планируют построить забор вдоль границы с Зимбабве, чтобы не допустить проникновения на территорию страны людей, зараженных коронавирусом, а также, чтобы противостоять нелегальной миграции. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра общественных работ ЮАР Патрисии де Лилль.

Строительство будет осуществлено в рамках чрезвычайных мер, которые правительство решило принять после того, как президент Сирил Рамафоса объявил ситуацию с коронавирусом национальным бедствием в воскресенье, 15 марта.

Рамафоса распорядился закрыть большинство пунктов пересечения границы, но эта мера не будет «эффективной, если ограждения на границе не являются прочными, что и отмечается во многих местах [границы]», — сказала де Лилль.

По словам министра, по обе стороны границы Бейтбриджа будет построен забор высотой 1,8 метров, который будет простираться на 20 км.

Число человек, у которых был диагностирован коронавирус в ЮАР, возросло до 150, после того, как около двух недель назад в ЮАР объявили о первом заболевшем, прибывшем из Италии.

Как отмечает репортеры, сотни тысяч зимбабвийцев проживают в ЮАР. Многие из них бежали из-за политического насилия и экономического кризиса после того, как правительство страны приступило к противоречивой программе земельной реформы почти два десятилетия назад.

ЮАР давно пытается сократить миграцию из Зимбабве и других частей Африки, заявляя, что это необходимо для создания рабочих мест для граждан ЮАР, в то время как страна сталкивается с беспрецедентным уровнем безработицы.

По словам журналистов, в Зимбабве не было выявлено случаев заражения коронавирусом, однако президент страны Эммерсон Мнангагва приказал закрыть школы и другие учебные заведения со вторника, 24 марта, в качестве меры предосторожности.

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