Киев, , 14:39 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 20 марта, подписал официальное обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в метрополитене.

В обращении сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема перевозок в городе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отмечает, что в течение 18−20 марта в результате закрытия метрополитена и ограничений количества пассажиров в каждой единице подвижного состава наземного транспорта в городе сложилась «достаточно сложная ситуация с перевозками».

«Она обусловлена перекрытием пассажирами транспортных магистралей, проявлениями вандализма к подвижному составу и физического насилия к его водителям, а также наложением штрафов на водителей за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, что привело к многочисленным случаям отказа водителей от выполнения своих обязанностей и, как следствие, к транспортному коллапсу в городе», — разъяснил Кернес.

ИА REGNUM напоминает, что ранее возобновить работу метро в Киеве от премьера требовали депутаты Рады, но Шмыгаль исключил такой шаг до завершения карантина.

«Закрытие метро — один из главных шагов для сохранения здоровья и, во многих случаях, жизни людей. Наша задача — максимально ограничить и привести к максимальной самоизоляции людей дома», — объяснил он.