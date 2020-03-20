Киев, , 14:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего очередного обращения к украинцам 20 марта рассказал, как убеждал свою маму не выходить из дома в период жесткого коронавирусного карантина.

«Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить», — заявил он.

Президент в очередной раз попросил всех сделать все возможное, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу — например, заказать онлайн доставку продуктов и лекарств или «научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, по состоянию на 20 марта на Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной инфекции (3 летальных), из которых большинство имеет место в Черновицкой области.