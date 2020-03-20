20 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:32 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, наполненным серьезным смысловым содержанием, которое нуждается в определенной расшифровке и анализе. «Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает», — говорит он. — Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать». По его словам, «мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», ведь «ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям».

Если говорить о формальной стороне, то с Эрдоганом не поспоришь. Сейчас как лидеры Европейского союза, так и главы отдельных европейских государств признают факт неготовности к борьбе с пандемией. Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, «политические лидеры недооценили масштабы опасности, которую представляет коронавирус». Президент Сербии Александр Вучич заявляет об отсутствии европейской солидарности и проявлении узкого национального эгоизма. В этой связи глава Турции дает понять, что его реальный курс на укрепление национального государства как базовой концепции, несмотря на декларируемые заявления о необходимости интеграции с Европой, оказался правильным и дальновидным. Более того, на фоне всех последних мировых кризисов, которые, конечно, не миновали Турцию. За 20 лет в турецкой экономике их было три. В 1999 году турецкий ВВП потерял 3,4% из-за августовского землетрясения в Стамбуле. В 2009 году источником проблем стал мировой кризис. Наконец, депрессия 2001 года, единственная из всех связанная с внутренними причинами, привела к сокращению ВВП на 5,7%. Но Эрдоган считает, что именно пандемия COVID-19 наложит отпечаток на состояние всей не только мировой и национальной экономики, но и будет сопровождаться «общественными и политическими и преобразованиями». А какими?

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Что очевидно сейчас. Эрдогану удалось «вовремя» провести системные конституционные преобразования, преобразовав Турцию из парламентской в президентскую республику. Концентрация власти в одних руках позволяет наладить не только эффективную борьбу с вирусом, но и постепенно менять либеральную модель экономики, которая сейчас во много определяется внешними факторами. Потому что рост экономики Турции в последние десятилетия был связан с притоком иностранного капитала. Теперь он может исчезнуть. Проблема Анкары будет заключаться в способности переориентации госрасходов на важные с электоральной точки зрения социальные цели при сохранении сбалансированной бюджетной политики, чтобы обеспечить, прежде всего, политическую стабильность. Добиться этого будет непросто, пандемия застала страну в момент спада национальной экономики. В этой связи западные эксперты предвидят активное вмешательство лично Эрдогана, который и до того вел борьбу с процентными ставками Центрального банка, полагая, что снижение курса национальной валюты связано не с качеством проводимой политики, а с попытками «западных неоколониальных сил» навредить Турции.

Вспомним хотя бы, как Эрдоган выступал с призывами к гражданам сдавать имеющиеся доллары в обмен на турецкие лиры. «Пусть те, у кого лежит валюта под подушкой, обратят ее в золото, в турецкие лиры», — призывал он. Так что все говорит за то, что существующая экономическая модель Турции будет меняться. Пока обозначим маленький нюанс. Не случайно Эрдоган связал проблемы Европы в борьбе с коронавирусом с тем, что она «передала базовые государственные службы в ведение частного сектора». Вот уже и власти Франции не исключают национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Франция стала уже второй в Европе страной после Германии, где заговорили о такой возможности. Турция также может двинуться по такому пути, чтобы лишить инвесторов возможности играть на понижение и предотвратить спекуляции или искусственное обрушение рынка. Однако в данном случае речь можно вести только о краткосрочной перспективе. Рецессия мировой экономики от пандемии распространяется на многие отрасли, и никто не знает о ее продолжительности.

Положение Турции усугубляется еще и тем, что она вовлечена в региональные вооруженные конфликты в Сирии, в Ираке и в Ливии, что влияет на ее экономику. В этой ситуации Эрдогану необходимо переосмыслить многие региональные аспекты во внешней политике, чтобы избежать рисков, связанных с вероятностью войны, к чему его подталкивают западные партнеры, особенно США. В то же время Вашингтон, как утверждает американский портал «Аль-Монитор», считает, что в долгосрочной перспективе внешняя политика Турции будет ориентироваться на «возможность отхода от России и Ирана», чтобы «уйти от асимметричной зависимости от России» и «укрепить позицию президента США Дональда Трампа в его защите Турции от Конгресса и Пентагона». Мы же не исключаем, что Эрдоган станет реанимировать доктрину «стратегической глубины» времен министра иностранных дел Ахмета Давутоглу: заменить Европу регионом Ближнего Востока и соседями Турции, активнее сотрудничать с Россией и Китаем. Понятно, что на это требуется время и определенные условия для необходимой корректировки, ведь возможность привязки Турции к Европе как члена НАТО фактически исчерпана.

Обработка поверхностей от вируса Rospotrebnadzor.ru

И еще. Эрдоган и президент России Владимир Путин встречаются не просто часто, а очень часто, и их новые встречи еще впереди. Как пишет один российский эксперт, «Путин не докучает Эрдогану лекциями «о демократии», не настаивает на парламентском утверждении президентских решений и не посылает ему письма со словами «Не будь дураком!». В свою очередь один американский эксперт вспоминает знаменитое изречение турецкой дипломатии: «На Ближнем Востоке, если тебя не включили в список приглашенных на важный обед, надо проверить меню. Может быть, твое имя там». Когда-то Турция была главным союзником США на Ближнем Востоке. А сейчас? Наступает время важных решений. В остальном Турция борется с пандемией стандартными средствами и приемами, как и все другие страны: откладывается проведение всех мероприятий в стране, связанных с научной и культурной жизнью и другими подобными сферами, закрываются школы, кафе, бары, запрещены массовые молитвы, приостановлены полеты в 20 стран. Чтобы смягчить воздействие пандемии на экономику, Центральный банк Турции снизил учетную ставку на 100 базисных пунктов до 9,75%, правительство обнародовало пакет мер объемом 15 млрд долларов для поддержки местного бизнеса.

Эрдоган заявляет, что в случае успешного руководства процессом по борьбе с коронавирусом на протяжении ближайших нескольких недель Турция имеет шансы «спасти летний туристический сезон». Посмотрим, получится ли.