Киев, , 14:38 — REGNUM В течение 48 часов на Украину из Китая привезут 10 млн тестов для выявления коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 марта в видеообращении.

По его словам, из Китая также привезут десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 1 млн медицинских масок, 100 тыс. масок повышенной защиты для украинских врачей и полицейских, а также 400 тыс. экспресс—тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины призвал местных чиновников обеспечить население общественным транспортом в условиях карантина.

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