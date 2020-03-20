Белград, , 14:12 — REGNUM Евросоюз задействовал различные механизмы для помощи странам Западных Балкан в борьбе против коронавируса, особенно для помощи Сербии. Об этом заявил глава делегации ЕС в Сербии Сэм Фабрици 19 марта.

По его словам, руководство ЕС находится в постоянном контакте с правительством Сербии и в том числе рассматривает вопрос, каким образом распределить 200 млн евро из фондов поддержки стран — кандидатов на вступление в Евросоюз для помощи сербской экономике.

Фабрици отметил, что, на его взгляд, Сербия к эпидемии коронавируса готова в большей степени, чем многие другие страны как раз благодаря помощи Евросоюза, который ранее выделил средства на восстановление 20 клинических центров, в том числе Института вирусологии «Торлак», а также на покупку оборудования для инфекционной клиники.

«Мы работаем вместе со странами ЕС, а также со странами-кандидатами и стараемся общими усилиями выйти из кризиса. Если мы вместе, если мы работаем вместе, и в конце концов, если мы страдаем вместе, мы быстрее и легче выйдем из этой трудной ситуации», — сказал Фабрици в интервью телеканалу РТС.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил о том, что европейская солидарность «существует только на бумаге». Так он прокомментировал постановление ЕС о запрете вывоза медицинского оборудования третьим странам.

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