Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:56 — REGNUM Все прибывшие в новокузнецкий аэропорт рейсом из Таиланда будут помещены на домашний карантин. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«В аэропорт «Спиченково» прилетает рейс из Тайланда. Все прибывшие 137 человек пройдут термоконтроль и будут помещены на домашний карантин, — отметил глава города. — Берегите себя и своих близких! Не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальной информации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что горожане стали нарушать режимы и недобросовестно выполняют рекомендации по нераспространению коронавируса.

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