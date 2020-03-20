Сеул, , 13:55 — REGNUM 20 марта первый замглавы иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён провел телефонный разговор с перуанским коллегой Хайме Помареда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках разговора южнокорейский дипломат обратился к заместителю иностранных дел Перу с просьбой оказать содействие в возвращении граждан Южной Кореи на родину, а также подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с коронавирусом.

В свою очередь, Хайме Помареда сообщил, что сделает все возможное, чтобы граждане Южной Кореи смогли как можно скорее вернуться домой, выразил заинтересованность в опыте, мерах и системах Сеула по борьбе с вирусом, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В настоящее время из-за полного закрытия границ в Перу находится 177 туристов из Южной Кореи. Из них 92 человека находятся в Куско, еще 61 человек — в Лиме.

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По предварительным данным, самолёт перуанских авиалиний соберет всех граждан Южной Кореи и вывезет их в Мексику, откуда они смогут вернуться на родину мексиканскими авиалиниями.