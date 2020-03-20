Москва, , 13:48 — REGNUM Возникшая в польских СМИ тема возможного «присоединения» Калининградской области России к Польше лишь подтверждает тот непреложный факт, что поползновения на земли России как на западе, так и на востоке — это одна из реалий современной международной жизни, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 марта, комментируя сообщение СМИ о присоединении российского региона к Польше.

«Производной от этого является важность строгого соблюдения конституционного положения о незыблемости территориальной целостности России. Эта тема прозвучала и в кампании по внесению поправок в Конституцию нашей страны.

Причём первым с предложением поправки о неотторжимости территории России и строгих наказаниях за призывы к противному выступило Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России. Русские Курилы», членом которого я являюсь.

К сожалению, в итоговом виде поправка получилась размытой, в ней сохраняется возможность передачи российских земель другим странам в рамках процесса разграничения. Тем не менее нужный дополнительный акцент в нужное время на данной теме мы сделали.

Важно в этой связи понимать, что закон законом, конституция конституцией, но главное — это политическая воля руководства страны и всех граждан России в целом и жителей тех регионов, которые уже стали или могут стать объектом внешних поползновений.

Кто-то может сказать, что в данном случае с Польшей речь идёт лишь о комментариях к статье в польском издании, что польское правительство планов присоединения Калининградской области России к Польше не озвучивает…

Наличие в Польше экспансионистских настроений, однако, — это факт. На них надо реагировать и соответствующими политическими демаршами, и действиями в отношении конкретных лиц, покушающихся, пусть и словесно, на территориальную целостность нашей страны. Отпор всякому, кто зарится на земли России, должен быть неизменно жёстким», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, польская газета Gazeta Wyborcza написала, что в Польше посочувствовали жителям Калининградской области, оказавшимся в «полуизоляции» после решения России о закрытии границ из-за коронавируса, и захотели «помочь», присоединив российский регион к Польше.

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