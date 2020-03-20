Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Закрытие границ, отмена массовых мероприятий, введение карантина, комендантские часы, а также другие ограничительные меры, которые принимают власти государств по всему миру в целях борьбы с распространением пандемии коронавируса, очень сильно повлияли на шпионскую деятельность спецагентов Центрального разведывательного управления. Об этом говорится в статье, опубликованной в Times.

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Так, коронавирус «создаёт беспрецедентную проблему для сотрудников разведки, дислоцированных по всему миру», чья работа заключается в том, чтобы встретиться с агентами, которых они вербуют или используют, не будучи замеченными и не рискуя своей собственной свободой, свободой и жизнью агентов и их семей.

При этом официальные лица США отмечают, что пандемия замедлила и темпы развития шпионских сетей американских противников, так как они тоже обратили своё внимание на борьбу с вирусом.

«Достаточно трудно поддерживать своё прикрытие в переполненном городе», — признался на условиях анонимности офицер американской разведки.

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Однако, по его словам, с увеличением числа городов, находящихся под карантином, «еще труднее не привлечь привлечения внимания на пустой улице».

Напомним, ранее The Washington Post сообщал, что Центральное разведывательное управление США вместе с разведкой ФРГ в течение последних 50 лет имело доступ к секретной переписке более 120 стран мира. Так, спецслужбы могли получать секретные данные благодаря швейцарской компании по производству шифровального оборудования Crypto AG. В числе клиентов компании были правительства Ирана, Аргентины, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других стран.

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